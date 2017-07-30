Утверждена новая модель медобслуживания соцпакета – замминистра  раскрывает подробности

Изменения, предлагаемые выгодополучателям соцпакета, исходят из соображений прозрачности и эффективности использования госсредств, закрепленных в программе правительства.

В беседе с Арменпресс так сказал замминистра здравоохранения РА Самвел Маркарян.

«Согласно новому законодательству, бюджетные средства, выделяемые выгодополучателю, распределяются заблаговременно – до получения конкретной медуслуги. Поскольку заранее неизвестно, в какое медучреждение обратится выгодополучатель, в течение года образуется несоответствие между выделенной и требуемой суммой. В результате в медучреждениях выделенные суммы расходуются раньше, чем кончается год, и пациент вынужден записаться в очередь на 3-6 месяцев. Поэтому они часто вынуждены платить за бесплатные услуги», - сказал замминистра, добавив: по новым правилам, пользователь пакета записывается в очередь в выбранное им медучреждение и получает услуги бесплатно.

Пользователь пакета указывает сам – сколько и куда перечислить. При этом по новому законодательству, усиливается контроль за расходованием средств, чем повышается эффективность процесса.

«Пользователь представляет в медучреждение только удостоверение личности. Правительством обеспечены и выдача соцпакета, и ряд отношений: порядок соцстрахования медучреждения со с/компания, выбор пакета страхования, система распределения и т. д.», - сказал замминистра, добавив, что выработаны критерии оценки с/компаний и качественной оценки услуг.

«Мы надеемся, что по утвержденному правительством порядку госсредства будут расходоваться эффективнее, а также значительно улучшится качество услуг около 100.000 пользователей соцпакетов. Кроме министерства здравоохранения, как стороны-организатора и медучреждения, за процессом предоставления услуг будут следить и страховые компании», - сказал замминистра.

Для пользователей соцпакетов есть еще одна новость: обязательное медобследование они могут пройти в любом медучреждении из утвержденного МЗ списка. Новая система медобслуживания будет действовать с 1 октября. До этого будет организован процесс заключения договоров с пользователями соцпакетов об оказании медпомощи – принимая за основу список зарегистрированных пользователей в электронной базе данных. Договоры будут заключаться с теми страховыми компаниями РА, у которых есть соответствующая лицензия на медстрахование и будет представлена заявка.

«Начиная со 2 года действия системы, в связи с качеством услуг с/компаний, их рыночная доля может снизиться или возрасти. В условиях здоровой конкуренции гражданин может выбрать с/компанию. В случае недовольства пользователь может до конца года представить заявление, и его будет обслуживать другая с/компания», - сказал замминистра, добавив, что в спорных случаях между пользователем и с/компанией пользователь может обратиться к финансовому арбитру, который разрешит спор в течение 10 дней. Решение финарбитра будут окончательны для с/компании, но пользователь вправе обжаловать его.

Данная система медстрахования будет пилотной для следующей программы министерства. Положения следующей программы будут изучены в течение 6 месяцев, которые будут учтены при создании механизмов медобслуживания для более чем 600.000 социально необеспеченных граждан.

«С каждым этапом в систему будут вовлекаться все больше людей, что создаст предпосылки к тому, чтобы в 2019-2020гг. население перешло на систему обязательного медицинского страхования», - сказал Самвел Маркарян.