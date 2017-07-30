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Утверждена новая модель медобслуживания соцпакета – замминистра  раскрывает подробности


Изменения, предлагаемые  выгодополучателям соцпакета, исходят из соображений  прозрачности и эффективности использования  госсредств, закрепленных в  программе  правительства.

В  беседе  с Арменпресс так  сказал замминистра  здравоохранения РА  Самвел Маркарян.

«Согласно новому  законодательству, бюджетные средства, выделяемые  выгодополучателю, распределяются  заблаговременно – до получения конкретной  медуслуги. Поскольку  заранее неизвестно, в  какое  медучреждение  обратится выгодополучатель, в  течение  года образуется несоответствие между выделенной и требуемой суммой. В результате в медучреждениях выделенные  суммы расходуются раньше, чем кончается год, и пациент вынужден записаться в  очередь на 3-6 месяцев. Поэтому  они часто вынуждены  платить за бесплатные услуги», - сказал замминистра, добавив: по новым правилам, пользователь пакета записывается в  очередь в  выбранное им медучреждение  и получает услуги бесплатно. 

Пользователь пакета указывает сам – сколько и куда  перечислить. При этом по новому  законодательству, усиливается контроль за расходованием средств, чем повышается эффективность процесса.

«Пользователь представляет в медучреждение  только удостоверение  личности. Правительством обеспечены и выдача  соцпакета, и ряд отношений: порядок соцстрахования медучреждения со с/компания, выбор пакета  страхования, система  распределения  и т. д.», - сказал замминистра, добавив, что выработаны  критерии оценки с/компаний и качественной  оценки услуг. 

«Мы надеемся, что по утвержденному  правительством порядку госсредства будут расходоваться эффективнее, а  также значительно улучшится качество услуг около 100.000 пользователей  соцпакетов. Кроме министерства здравоохранения, как стороны-организатора и медучреждения, за процессом предоставления  услуг будут следить и страховые  компании», - сказал замминистра. 

Для  пользователей  соцпакетов есть еще одна новость: обязательное  медобследование они могут пройти в  любом медучреждении из утвержденного МЗ списка. Новая система медобслуживания будет действовать с 1 октября. До этого будет организован  процесс заключения  договоров с пользователями соцпакетов об оказании медпомощи – принимая за основу список  зарегистрированных пользователей  в  электронной  базе данных. Договоры  будут заключаться с теми страховыми компаниями РА, у  которых есть соответствующая лицензия  на  медстрахование и будет представлена заявка. 

«Начиная со 2 года действия  системы, в  связи с качеством услуг с/компаний, их рыночная доля  может снизиться или возрасти. В условиях здоровой конкуренции гражданин может выбрать с/компанию. В  случае  недовольства пользователь может до конца года представить заявление,  и его будет обслуживать другая с/компания», - сказал замминистра, добавив, что в  спорных случаях между  пользователем и с/компанией пользователь может обратиться к финансовому  арбитру, который  разрешит спор  в течение  10 дней. Решение  финарбитра будут окончательны для  с/компании, но пользователь вправе  обжаловать его. 

Данная система медстрахования  будет пилотной для  следующей  программы  министерства. Положения следующей  программы будут изучены  в  течение  6  месяцев, которые  будут учтены при создании механизмов медобслуживания для  более чем 600.000 социально необеспеченных граждан.

«С каждым этапом в  систему  будут вовлекаться все  больше людей, что создаст предпосылки к  тому, чтобы в 2019-2020гг. население  перешло на систему  обязательного медицинского страхования», - сказал Самвел Маркарян.   



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