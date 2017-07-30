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В Нор-Ерзка  сгорела крыша хлева


30 июля в 12:15 часов в  МЧС РА  поступил сигнал о том, что в селе Нор-Ерзка (Котайкская  область)  горит крыша хлева.

На   место выехал  боевой расчет.

Огонь купирован в 12:31 часов, потушен – в 12:39.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  выяснилось, что сгорели деревянные части крыши хлева (4 кв/м) возле дома на 2-й улице, принадлежащего М.О.



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