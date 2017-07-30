В Нор-Ерзка  сгорела крыша хлева

30 июля в 12:15 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Нор-Ерзка (Котайкская область) горит крыша хлева.

На место выехал боевой расчет.

Огонь купирован в 12:31 часов, потушен – в 12:39.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что сгорели деревянные части крыши хлева (4 кв/м) возле дома на 2-й улице, принадлежащего М.О.