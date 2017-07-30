Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июль

ДТП со смертельным исходом на дороге Ланджик–Ереван


30 июля в 05:48 часов в  МЧС РА  поступил сигнал о том, что на дороге  Ланджик–Ереван, у  села  Мастара,  произошло ДТП, есть пострадавшие, нужна помощь.

На   место выехал  боевой расчет.

Выяснилось, что на 84-м км дороги Ереван-Гюмри столкнулись машины Chevrolet Aveo с г/н 37 ML 777 (водитель Г.М.) и  Mercedes Benz C с г/н 34 TD 443  (личность водителя не  идентифицирована).

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  выяснилось, до приезда спасателей водитель Mercedes Benz C и пассажиры (Л.Д., 1987 г/р, и С.Д., 1959 г/р) госпитализированы  в  МЦ Гюмри, где  врачи оценили их состояние как  средней  тяжести, а  водитель А.М. 1983 г/р скончался  по дороге.

Спасатели вытащили из машины  Г.М., которого доставили в  Талинский  МЦ.

Машины  обесточены, вентили баллонов  закрыты.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации