ДТП со смертельным исходом на дороге Ланджик–Ереван

30 июля в 05:48 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге Ланджик–Ереван, у села Мастара, произошло ДТП, есть пострадавшие, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 84-м км дороги Ереван-Гюмри столкнулись машины Chevrolet Aveo с г/н 37 ML 777 (водитель Г.М.) и Mercedes Benz C с г/н 34 TD 443 (личность водителя не идентифицирована).

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, до приезда спасателей водитель Mercedes Benz C и пассажиры (Л.Д., 1987 г/р, и С.Д., 1959 г/р) госпитализированы в МЦ Гюмри, где врачи оценили их состояние как средней тяжести, а водитель А.М. 1983 г/р скончался по дороге.

Спасатели вытащили из машины Г.М., которого доставили в Талинский МЦ.

Машины обесточены, вентили баллонов закрыты.