Пожарные потушили очаги возгорания на травяных участках

29-30 июля в ЦКУ МЧС РА поступали сигналы о пожарах на травяных участках в разных частях республики.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, недалеко от телебашни в Раздане (Котайкская область) сгорело 6 га, у МЦ – 1500 кв/м, в Цахкадзоре – 2000 кв/м, в селе Меградзор – 12.000 кв/м, в Бюрегаване на ул. Андраника – 1000 кв/м, в Егварде – 1 га, на ул. Комитаса – 4000 кв/м, на дороге Канакераван-Мргашен – 7 га, в балаовите – 1500 кв/м, у старого кладбища в Абовяне – 2000 кв/м, у ресторана «Цирани» на дороге Абовян-Джрвеж – 2 га, у дороги Нор Аджн- Нор Гехи – 1500 кв/м, на 2-м км дороги Маяковское-Арамус – 15 га, в селе Баганис (Тавушская область) – 40 га, в Иджеване – 5000 кв/м, в селе Спандарян (Ширакская область) – 3 га, у тоннеля в селе Ахурян – 4 га, близ дороги Зоракап-Ланджик – 5 га, в селе Егег (Сюникская область) – 5,5 га.

Пожарные-спасатели купировали и потушили все очаги.