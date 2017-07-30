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Армения – самая  прекрасная  из стран, которые  я  когда-либо видел – мим Мир Локман


Недавно в  Армении побывал известный в  Бангладеш мим Мир Локман. На Международном фестивале  пантомимы  им. Л.Енгибаряна он показал номер «Борьба, встреченный бурными аплодисментами и криками «браво!» Локман признался, что с  удовольствием жил бы  в  Армении – это настоящий  рай.

Об этом и многом другом корреспондент Арменпресс побеседовала с  Локманом.

- В  Бангладеш популярна пантомима?

- Интерес к ней растет с каждым годом. Население  у  нас очень большое, о пантомиме  многие  и не  слышали, но увидев раз, начинают интересоваться, желая  понять этот вид искусства. 

- Где  и когда  Вы  познакомились с пантомимой? Как  Вы  сумели достичь такого мастерства?

- В  свое  время меня  интересовали разные религии, и я  старался  глубоко изучить их. Потом познакомился с пантомимой и… Учился  у  многих мимов, в 2011г. создал свою группу и назвал ее Мим-группа университета Дакки. Уже 350 раз выступали в  разных концах страны.  

- В Вашем номере была показана борьба  за человека, за его свободу. Что любит смотреть бангладешский  зритель – развлекательные  зрелища или драму?

- Этот номер у  меня  был тяжелым, драматическим, но позже  я добавил в  него более легкие  нотки. Я показываю тему  независимости, войны, даже геноцида.

- Вы  уже несколько дней здесь – путешествуете, знакомитесь  с людьми. Полюбили Армению?

- Армения – самая  прекрасная  из стран, которые  я  когда-либо видел. Был в Дилижане, на Севане, специально посетил ереванский  район «Бангладеш». Очень хотел бы  надолго остаться здесь.

- Что для  Вас  вообще  пантомима?

- Это моя  жизнь, мой образ жизни. Я просыпаюсь и засыпаю с  ней. Она  мое  тело, моя  душа. Хочу создать в  своей  стране возможность академического обучения, внести спецпредмет в  университете.

 



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