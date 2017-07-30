Армения – самая  прекрасная  из стран, которые  я  когда-либо видел – мим Мир Локман

Недавно в Армении побывал известный в Бангладеш мим Мир Локман. На Международном фестивале пантомимы им. Л.Енгибаряна он показал номер «Борьба, встреченный бурными аплодисментами и криками «браво!» Локман признался, что с удовольствием жил бы в Армении – это настоящий рай.

Об этом и многом другом корреспондент Арменпресс побеседовала с Локманом.

- В Бангладеш популярна пантомима?

- Интерес к ней растет с каждым годом. Население у нас очень большое, о пантомиме многие и не слышали, но увидев раз, начинают интересоваться, желая понять этот вид искусства.

- Где и когда Вы познакомились с пантомимой? Как Вы сумели достичь такого мастерства?

- В свое время меня интересовали разные религии, и я старался глубоко изучить их. Потом познакомился с пантомимой и… Учился у многих мимов, в 2011г. создал свою группу и назвал ее Мим-группа университета Дакки. Уже 350 раз выступали в разных концах страны.

- В Вашем номере была показана борьба за человека, за его свободу. Что любит смотреть бангладешский зритель – развлекательные зрелища или драму?

- Этот номер у меня был тяжелым, драматическим, но позже я добавил в него более легкие нотки. Я показываю тему независимости, войны, даже геноцида.

- Вы уже несколько дней здесь – путешествуете, знакомитесь с людьми. Полюбили Армению?

- Армения – самая прекрасная из стран, которые я когда-либо видел. Был в Дилижане, на Севане, специально посетил ереванский район «Бангладеш». Очень хотел бы надолго остаться здесь.

- Что для Вас вообще пантомима?

- Это моя жизнь, мой образ жизни. Я просыпаюсь и засыпаю с ней. Она мое тело, моя душа. Хочу создать в своей стране возможность академического обучения, внести спецпредмет в университете.