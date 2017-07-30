Высокий температурный  фон и  высокая степень пожароопасности сохранятся

В республике 31 июля-4 августа ожидается высокий температурный фон. В Ереване, Араратской долине и равнинах Сюника днем до +38...+39 градусов тепла и высокая степень пожароопасности.

Среднесуточная температура превысит норму на 4-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 31 июля в восточных областях - преимущественно в вечерние часы, ожидается кратковременный дождь и гроза, возможен град.

1-4 августа погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, во время грозы порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 31 июля в вечерние часы в отдельных районах ожидается кратковременный дождь и гроза, 1-4 августа погода ожидается без осадков.