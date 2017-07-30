Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июль

Высокий температурный  фон и  высокая степень пожароопасности сохранятся


В республике 31 июля-4 августа ожидается высокий   температурный  фон. В  Ереване, Араратской  долине и равнинах Сюника днем  до +38...+39 градусов тепла и высокая степень пожароопасности.

Среднесуточная  температура  превысит норму  на 4-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 31 июля в восточных областях -  преимущественно в вечерние  часы,  ожидается кратковременный дождь и гроза, возможен град.

1-4 августа  погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, во время  грозы порывы ветра усилятся до  15-20 м/с.  

Температура  воздуха существенно не изменится.

В  Ереване 31 июля в вечерние  часы в  отдельных районах ожидается кратковременный дождь и гроза, 1-4 августа  погода ожидается без осадков.



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