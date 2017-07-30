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На  киносеансе в  «Звартноце» был показан оскароносный  фильм


29 июля в  открытом кинотеатре в «Звартноце» был показан фильм о жизни и творчестве гениального Вольфганга  Амадея Моцарта и личной  трагедии не менее талантливого композитора Антонио Сальери. Зрители музея-заповедника с интересом посмотрели фильм, удостоенный  «Оскара».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НГКО «Служба охраны культурно-исторических памятников  и исторической  среды», учитывая  мнения наших соотечественников, дирекция НКГО и впредь будет демонстрировать не  только отечественные, но и лучшие  образцы мирового кино.

Это мероприятие, призванное активировать культурную жизнь и  популяризировать памятники культуры, обещает в дальнейшем воплощать все  новые  идеи.   



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