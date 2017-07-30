На  киносеансе в  «Звартноце» был показан оскароносный  фильм

29 июля в открытом кинотеатре в «Звартноце» был показан фильм о жизни и творчестве гениального Вольфганга Амадея Моцарта и личной трагедии не менее талантливого композитора Антонио Сальери. Зрители музея-заповедника с интересом посмотрели фильм, удостоенный «Оскара».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НГКО «Служба охраны культурно-исторических памятников и исторической среды», учитывая мнения наших соотечественников, дирекция НКГО и впредь будет демонстрировать не только отечественные, но и лучшие образцы мирового кино.

Это мероприятие, призванное активировать культурную жизнь и популяризировать памятники культуры, обещает в дальнейшем воплощать все новые идеи.