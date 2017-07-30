В  селе Айгезард Араратской  области током ударило подростка

30 июля в 08:13 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что близ кладбища села Айгезард Араратской области – у Красной горы, 16-летний подросток был поражен током и упал со столба ЛЭП, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели поднесли труп мальчика к машине скорой помощи.

На месте происшествия были сотрудники полиции.