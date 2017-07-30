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В  селе Айгезард Араратской  области током ударило подростка


30 июля  в 08:13 часов в  МЧС РА  поступил сигнал о том, что близ кладбища села Айгезард Араратской  области – у  Красной  горы, 16-летний  подросток был поражен током и упал со столба ЛЭП, необходима  помощь.

На место выехал боевой  расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели поднесли труп мальчика к  машине  скорой  помощи.

На месте  происшествия  были сотрудники полиции.

 

  



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