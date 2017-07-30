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Министр обороны  РА присутствовал на  торжественной церемонии открытия Международных армейских игр-2017


В  Подмосковье, на полигоне Алабино 29 июля  стартовали Международные армейские игры-2017, в  которых участвуют 4.000 военнослужащих из 28 стран.  

Международные армейские игры-2017 проводятся на 21 полигоне в 5  странах – России, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и Китая. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, на торжественной  церемонии открытия присутствовал министр обороны РА Виген Саркисян. Команду Армянской  армии представляет группа из 75 человек. Армянские  военнослужащие  померятся силами в «Танковом биатлоне», свой  профессионализм покажут саперы, разведчики и снайперы. Впервые  в  Играх участвуют Израиль, Сирия, Узбекистан и Марокко.  Игры пройдут до 12 августа. 5 августа  на  полигоне  Алабино состоится День Армении, где  будет представлена  армянская культура, прозвучат армянские песни, танцы.



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