Министр обороны  РА присутствовал на  торжественной церемонии открытия Международных армейских игр-2017

В Подмосковье, на полигоне Алабино 29 июля стартовали Международные армейские игры-2017, в которых участвуют 4.000 военнослужащих из 28 стран.

Международные армейские игры-2017 проводятся на 21 полигоне в 5 странах – России, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и Китая.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, на торжественной церемонии открытия присутствовал министр обороны РА Виген Саркисян. Команду Армянской армии представляет группа из 75 человек. Армянские военнослужащие померятся силами в «Танковом биатлоне», свой профессионализм покажут саперы, разведчики и снайперы. Впервые в Играх участвуют Израиль, Сирия, Узбекистан и Марокко. Игры пройдут до 12 августа. 5 августа на полигоне Алабино состоится День Армении, где будет представлена армянская культура, прозвучат армянские песни, танцы.