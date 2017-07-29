Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши

Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости», передавая заявление комиссии.

Еврокомиссия направила Варшаве письмо с официальным уведомлением после того, как 28 июля в Польше был официально опубликован закон работе судов.

Ранее первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, если этот закон будет опубликован.