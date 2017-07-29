Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши


Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости», передавая заявление комиссии.

Еврокомиссия направила Варшаве письмо с официальным уведомлением после того, как 28 июля в Польше был официально опубликован закон работе судов.

Ранее первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, если этот закон будет опубликован.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации