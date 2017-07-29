Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

Украинский самолет потерпел крушение в Африке


Грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air потерпел крушение при взлете с острова Сан-Томе в Африке. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в фейсбуке.

«Предварительная информация — причиной стало попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета», — написал чиновник.

Он добавил, что все члены экипажа живы, но получили травмы. Как сообщает Арменпресс, об этом передает  передает Gazeta.ru.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации