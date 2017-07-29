Украинский самолет потерпел крушение в Африке

Грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air потерпел крушение при взлете с острова Сан-Томе в Африке. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в фейсбуке.

«Предварительная информация — причиной стало попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета», — написал чиновник.

Он добавил, что все члены экипажа живы, но получили травмы. Как сообщает Арменпресс, об этом передает передает Gazeta.ru.