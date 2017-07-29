Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

В  ближайшие  дни температура  воздуха превысит норму  на 4-6 градусов


30 июля- 3 августа  в  Армении ожидается высокий  температурный  фон.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Гидрометцентра МЧС РА, в Ереване, Араратской  долине и равнинах Сюника днем  ожидается до +38...+39 градусов тепла и высокая степень пожароопасности.

Среднесуточная  температура  превысит норму  на 4-6 градусов.

В  Ереване 30 июля—3 августа  погода ожидается без осадков.



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