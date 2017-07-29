В  ближайшие  дни температура  воздуха превысит норму  на 4-6 градусов

30 июля- 3 августа в Армении ожидается высокий температурный фон.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Гидрометцентра МЧС РА, в Ереване, Араратской долине и равнинах Сюника днем ожидается до +38...+39 градусов тепла и высокая степень пожароопасности.

Среднесуточная температура превысит норму на 4-6 градусов.

В Ереване 30 июля—3 августа погода ожидается без осадков.