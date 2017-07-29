В преддверии первенства Премьер-лиги футбольный клуб «Лори» заключил контракты с 18 футболистами. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Это Матевосян Гурген, Ованисян Ваня, Мовсесян Вардан, Аветисян Виген, Унанян Самвел, Эльязян Гор, Асбатурян Смбат, Габриелян Эрик, Паремузян Давид, Асатрян Мурад, Асланян Давид, Петросян Артем, Саркисян Зорий, Конде Секу, Мартиросян Арман, Мелконян Армен, Хачатрян Армен, Гевондян Мушег.

30 июля в Академии футбола Ванадзора состоится товарищеская встреча «Лори»-«Пюник-2».