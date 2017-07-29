В командном турнире среди  представителей  СМИ участвовали 4 команды из 9 СМИ

В первом командном турнире среди представителей СМИ победила команда «Каисса». В турнире участвовали 4 команды из 9 СМИ. Инициаторы турнира – директор шахматной школы «Нарва» Нарек Вардазарян и председателя Ассоциации иностранных журналистов Тигран Ованисян.

Как передает Арменпресс, турнир состоялся 29 июля.

«Турнир проводится уже 3-й год, и все участники последнего турнира выразили желание провести и командный турнир. Подобные мероприятия проводятся во всех сферах, ну и мы решили провести свой небольшой турнир», - сказал Тигран Ованисян, добавив, что имея аналитическое мышление, журналисты предпочитают шахматы.

По словам Нарека Вардазаряна, они с Тиграном Ованисяном, как инициаторы, проанализировали все вопросы и пришли к согласию. «Для сообщения о турнире привлечения участников была распространена информация во всех СМИ», - сказал Нарек Вардазарян, добавив, что они сделают все, чтобы такие встречи стали регулярными и в какой-то мере поспособствуют популяризации шахмат.

Команды формировались при участии представителей 2 и более СМИ – по 5 человека. В турнире участвовали 4 команды: «Арменпресс» (ИА Арменпресс- телекомпания «Кентрон), «Каисса («Голос Армении и «Спутник Армения»), «Гамбит» (телекомпании «02» и «А1+»,«Известия», «Чорорд ишханутюн» («Айастан-24» и «Чорорд ишханутюн»).

Победитель получил Кубок, грамоту, а члены команды – медали от шахматной школы.