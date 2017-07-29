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В командном турнире среди  представителей  СМИ участвовали 4 команды из 9 СМИ


В первом командном турнире среди представителей  СМИ победила  команда «Каисса». В  турнире участвовали 4 команды из 9 СМИ. Инициаторы  турнира – директор шахматной  школы «Нарва» Нарек  Вардазарян и председателя  Ассоциации иностранных журналистов Тигран Ованисян.

Как передает Арменпресс, турнир состоялся 29 июля. 

«Турнир проводится уже  3-й год, и все  участники последнего турнира выразили желание  провести и командный  турнир. Подобные мероприятия  проводятся во всех сферах, ну  и мы  решили провести свой небольшой  турнир», - сказал Тигран Ованисян, добавив, что имея  аналитическое  мышление, журналисты  предпочитают шахматы. 

По словам Нарека Вардазаряна, они с Тиграном Ованисяном, как  инициаторы, проанализировали все  вопросы  и пришли к  согласию.  «Для сообщения о турнире  привлечения  участников была распространена информация во всех СМИ», - сказал Нарек Вардазарян, добавив, что они сделают все, чтобы  такие  встречи стали регулярными и в  какой-то мере поспособствуют популяризации шахмат. 

Команды  формировались при участии представителей 2 и более СМИ – по 5  человека. В  турнире  участвовали 4  команды: «Арменпресс» (ИА Арменпресс- телекомпания  «Кентрон), «Каисса («Голос Армении и «Спутник  Армения»), «Гамбит» (телекомпании «02» и «А1+»,«Известия», «Чорорд ишханутюн» («Айастан-24» и «Чорорд ишханутюн»).

Победитель получил Кубок, грамоту, а  члены  команды – медали от шахматной  школы.

 

  



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