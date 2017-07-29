Не менее восьми боевиков ИГ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане
По меньшей мере восемь боевиков террористической организации "Исламское государство" уничтожены в результате авиаудара, нанесенного по позициям террористов в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС».
По данным, целью воздушного удара было ключевое убежище боевиков ИГ в провинции. В результате действий авиации, продолжает агентство, позиции террористов были полностью разрушены.
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