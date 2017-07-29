Не менее восьми боевиков ИГ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане

По меньшей мере восемь боевиков террористической организации "Исламское государство" уничтожены в результате авиаудара, нанесенного по позициям террористов в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС».

По данным, целью воздушного удара было ключевое убежище боевиков ИГ в провинции. В результате действий авиации, продолжает агентство, позиции террористов были полностью разрушены.









