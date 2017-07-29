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В  Минобороны обсуждался вопрос эффективного обслуживания используемой  техники


В Административном  корпусе Минобороны РА 29 июля состоялось совещание, которое  вел начальник Генштаба ВС РА генерал-лейтенант Мовсес Акопян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, наиболее обсуждаемым был вопрос эффективного обслуживания используемой  техники.

Генерал-лейтенант Мовсес Акопян дал соответствующие  поручения командирам  по вооружению военных подразделений  и частей.

  



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