В  Минобороны обсуждался вопрос эффективного обслуживания используемой  техники

В Административном корпусе Минобороны РА 29 июля состоялось совещание, которое вел начальник Генштаба ВС РА генерал-лейтенант Мовсес Акопян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, наиболее обсуждаемым был вопрос эффективного обслуживания используемой техники.

Генерал-лейтенант Мовсес Акопян дал соответствующие поручения командирам по вооружению военных подразделений и частей.