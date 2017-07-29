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В Подмосковье начались Международные игры «Армия-2017»


Армейские международные игры — 2017 стартовали сегодня в парке «Патриот» и на полигоне Алабино в Подмосковье, которые пройдут с 29 июля по 12 августа.

Как  передает Арменпресс, на торжественной  церемонии открытия будет присутствовать министр обороны РА Виген Саркисян, возглавляющий  армянскую делегацию, которая вылетела  в  Москву 28 июля.

В  армейских играх примут участие более 150 команд из 28 стран, которые представляют Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. На играх будут присутствовать 47 групп наблюдателей. 

Впервые  в  конкурсе  будут участвовать представители Бангладеша, Израиля, Лаоса, Марокко, Сирии, Таиланда, Узбекистана, Уганды и Южно-Африканской  республики.

Самые  представительные делегации – из Казахстана, Китая, Ирана и Беларуси.

В  Играх принимают участие представители Вооруженных сил Армении.



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