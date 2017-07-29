В Подмосковье начались Международные игры «Армия-2017»

Армейские международные игры — 2017 стартовали сегодня в парке «Патриот» и на полигоне Алабино в Подмосковье, которые пройдут с 29 июля по 12 августа.

Как передает Арменпресс, на торжественной церемонии открытия будет присутствовать министр обороны РА Виген Саркисян, возглавляющий армянскую делегацию, которая вылетела в Москву 28 июля.

В армейских играх примут участие более 150 команд из 28 стран, которые представляют Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. На играх будут присутствовать 47 групп наблюдателей.

Впервые в конкурсе будут участвовать представители Бангладеша, Израиля, Лаоса, Марокко, Сирии, Таиланда, Узбекистана, Уганды и Южно-Африканской республики.

Самые представительные делегации – из Казахстана, Китая, Ирана и Беларуси.

В Играх принимают участие представители Вооруженных сил Армении.