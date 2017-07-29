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Неделя  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских войск была  относительно  спокойная


23-29 июля на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялась относительно  спокойная ситуация.  

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  противник  нарушил режим прекращения огня около 180  раз. В северном направлении  линии соприкосновения, помимо стрелковых орудий  Азербайджан применил также 60-миллиметровые минометы.    

Передовые части Армии обороны  Арцаха остаются верны условиям перемирия и продолжают уверенно нести боевую вахту.

  

 



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