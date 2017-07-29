Неделя  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских войск была  относительно  спокойная

23-29 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялась относительно спокойная ситуация.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, противник нарушил режим прекращения огня около 180 раз. В северном направлении линии соприкосновения, помимо стрелковых орудий Азербайджан применил также 60-миллиметровые минометы.

Передовые части Армии обороны Арцаха остаются верны условиям перемирия и продолжают уверенно нести боевую вахту.