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Почему армянин Махмут Конук ищет правды  на улицах Анкары?


Армянин род из Турции активист Махмут Конук многие  годы ведет борьбу  за права человека в этой  стране. После  попытки переворота  в 2016г. его в  числе  многих без обоснованной  причины уволили с работы. С февраля 2017г. каждый  понедельник он проводит сидячие  забастовки перед анкарским медцентром Чанкайя, пытаясь привлечь внимание  к  совершенной  несправедливости.

В  солидарность с  Махмутом Конуком группа  представителей  турецкой  интеллигенции распространяет  информацию о его жизни и деятельности. 

Арменпресс представляет эту  информацию в  сокращении.

Махмут Конук родился городе  Курталан в  1957г. Его  отец Абрурахман (наст. Имя Хосров) – исламизированный  армянин, мать Нефийе – курдянка.

Окончил школу в  Курталане, затем в Ване – Высшую школу  здоровья. С 1975г. работал санитаром. Впервые  был депортирован в Багышлы. В 1978г. выяснил, что «политическая полиция» Курталана преследует его из-за армянского происхождения.

В сентябре  1980г. после  фашистского переворота  был арестован в Сасуне, в мае-1981 был депортирован из Сасуна в Эрух.   

Затем он окончил факультет журналистики в университете Газа.

Участвовал в  движение за объединение правительственных работников. Создал организацию  Tüm Sağlık- Sen

Один из организаторов и членов учредительного комитета  SES (Союз медицинских и социальных работников). Автор книги «Что творится в лучшей  специализированной  больнице  Турции».   

В  День убийства  Гранта  Динка он сделал заявление: «С этого дня  буду действовать оттуда, куда дошел Динк, буду прожать говорить о Геноциде  армян». Участвовал во всех мероприятиях оппозиции. 

22 ноября 2016г. решением, принятым  в  условиях чрезвычайного положения, Конук был уволен с работы.

Он социалист и считает главными проблемами общества коррупцию, бюрократизм и отчуждение.

 



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