Почему армянин Махмут Конук ищет правды  на улицах Анкары?

Армянин род из Турции активист Махмут Конук многие годы ведет борьбу за права человека в этой стране. После попытки переворота в 2016г. его в числе многих без обоснованной причины уволили с работы. С февраля 2017г. каждый понедельник он проводит сидячие забастовки перед анкарским медцентром Чанкайя, пытаясь привлечь внимание к совершенной несправедливости.

В солидарность с Махмутом Конуком группа представителей турецкой интеллигенции распространяет информацию о его жизни и деятельности.

Арменпресс представляет эту информацию в сокращении.

Махмут Конук родился городе Курталан в 1957г. Его отец Абрурахман (наст. Имя Хосров) – исламизированный армянин, мать Нефийе – курдянка.

Окончил школу в Курталане, затем в Ване – Высшую школу здоровья. С 1975г. работал санитаром. Впервые был депортирован в Багышлы. В 1978г. выяснил, что «политическая полиция» Курталана преследует его из-за армянского происхождения.

В сентябре 1980г. после фашистского переворота был арестован в Сасуне, в мае-1981 был депортирован из Сасуна в Эрух.

Затем он окончил факультет журналистики в университете Газа.

Участвовал в движение за объединение правительственных работников. Создал организацию Tüm Sağlık- Sen

Один из организаторов и членов учредительного комитета SES (Союз медицинских и социальных работников). Автор книги «Что творится в лучшей специализированной больнице Турции».

В День убийства Гранта Динка он сделал заявление: «С этого дня буду действовать оттуда, куда дошел Динк, буду прожать говорить о Геноциде армян». Участвовал во всех мероприятиях оппозиции.

22 ноября 2016г. решением, принятым в условиях чрезвычайного положения, Конук был уволен с работы.

Он социалист и считает главными проблемами общества коррупцию, бюрократизм и отчуждение.