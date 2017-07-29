Госдеп возложил на Россию и Китай ответственность за ситуацию вокруг КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Россию и Китай ответственными за "растущую угрозу" со стороны Северной Кореи. Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «РИА Новости».

"Будучи основными экономическими пособниками северокорейской программы развития ядерного оружия и баллистических ракет, Китай и Россия несут исключительную и особенную ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", - заявил Тиллерсон.

