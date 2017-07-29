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Выстрелом противника в Тавуше  ранен военнослужащий


В  районе Берда в Тавушской области  выстрелом противника ранен контрактный военнослужащий, 41-летний  Артур Майранян.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь Минобороны  РА  Арцрун Ованисян отметил, что состояние  раненого стабильное.



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