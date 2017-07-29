Выстрелом противника в Тавуше  ранен военнослужащий

В районе Берда в Тавушской области выстрелом противника ранен контрактный военнослужащий, 41-летний Артур Майранян.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованисян отметил, что состояние раненого стабильное.