Китай осудил очередное испытание баллистической ракеты в КНДР

МИД КНР осудил совершенный Северной Кореей пуск межконтинентальной баллистической ракеты и призвал Пхеньян к соблюдению резолюций СБ ООН.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «Интерфакс».

"Китай выступает против нарушения Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщили об очередном пуске КНДР баллистической ракеты.