Китай осудил очередное испытание баллистической ракеты в КНДР
МИД КНР осудил совершенный Северной Кореей пуск межконтинентальной баллистической ракеты и призвал Пхеньян к соблюдению резолюций СБ ООН.
Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «Интерфакс».
"Китай выступает против нарушения Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
Ранее СМИ сообщили об очередном пуске КНДР баллистической ракеты.
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