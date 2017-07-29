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Китай осудил очередное испытание баллистической ракеты в КНДР


МИД КНР осудил совершенный Северной Кореей пуск межконтинентальной баллистической ракеты и призвал Пхеньян к соблюдению резолюций СБ ООН.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «Интерфакс».

"Китай выступает против нарушения Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщили об очередном пуске КНДР баллистической ракеты.

 



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