Генерал Джон Келли возглавит аппарат Белого дома

Президент США Дональд Трамп назначил министра внутренней безопасности США генерала Джона Келли Джон Келли главой аппарата Белого дома.

Как передает Арменпресс со ссылкой на CNN, в своем Twitter Трамп написал, что бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус покинет этот пост.

Трамп отметил также, что кандидатура Келли – прекрасный выбор, и он проведет «фантастическую работу».

Прибус возглавлял аппарат Белого дома с избрания Трампа президентом. Американские СМИ сообщают, одной из причин отставки Прибуса стали разногласия с главой департамента по коммуникациям Энтони Скарамуччи, который обвинил Прибуса в утечке информации.