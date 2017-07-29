Разведка США считает, что запуск Ираном ракеты-носителя был неудачным

Разведка США считает, что запуск ракеты-носителя Ираном в четверг был неудачным.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости», со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным источников телеканала, иранская ракета, скорее всего, потерпела "катастрофическое крушение" сразу после старта.

Ранее сообщалось, что Иран провел успешное испытание ракеты-носителя собственного производства "Симорг", запустив ее в космос.