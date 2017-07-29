Начался республиканский  субботник - предполагается закрыть более 50 свалок

В рамках программы «Чистая Армения» Министерства территориального управления и развития РА под руководством замминистра территориального управления и развития, председателя межведомственной комиссии по мероприятиям программы «Чистая Армения» Ваче Тертеряна 29 июля начался республиканский субботник.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства территориального управления и развития РА, в субботнике принимают участие более 80 тысяч граждан в столице и областях, предполагается закрыть более 50 мусорных свалок. Для проведения работ задействовано 1342 машин. Для более эффективной работы созданы карты субботника – по общинам, с указанием объекта работ.

Из инвентаризованных, картографированных и паспортизированных 2029 (494,61 га) свалок уже закрыто 1480, еще 272 подлежат закрытию.

В рамках программы «Чистая Армения» в Министерстве территориального управления и развития РА открыта горячая линия, работающая с 9:00 до 18:00 часов: 010-511-328.

В других городах желающие участвовать в мероприятиях, могут позвонить по следующим номерам:

Ереван - 011-51-41 - 76

Ширакская область - 0312-3-26-10

Тавушская область - 093-11-07-49

Лорийская область - 0322-4-35-33

Арагацотнская область - 0232-3-37-74

Котайкская область - 0223-2-73-01

Гегаркуникская область - 093-63-62-47

Араратская область - 0235-2-34-65

Армавирская область - 0237-2-10-03

Вайоцдзорская область - 0281-2-30-61

Сюникская область - 0285-4-42-77