Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

Начался республиканский  субботник - предполагается закрыть более 50 свалок


В  рамках программы  «Чистая  Армения» Министерства  территориального управления  и развития  РА под руководством замминистра территориального управления  и развития, председателя межведомственной  комиссии по мероприятиям программы «Чистая  Армения» Ваче Тертеряна 29 июля начался  республиканский  субботник. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства  территориального управления  и развития  РА, в  субботнике принимают участие  более 80 тысяч граждан в  столице  и областях, предполагается закрыть более 50 мусорных свалок. Для  проведения  работ задействовано 1342 машин. Для  более  эффективной  работы  созданы карты  субботника – по общинам, с указанием объекта  работ.

Из инвентаризованных, картографированных и паспортизированных 2029 (494,61 га) свалок уже  закрыто 1480, еще 272 подлежат закрытию. 

В  рамках программы  «Чистая  Армения» в Министерстве  территориального управления  и развития  РА открыта  горячая линия, работающая с 9:00 до 18:00 часов: 010-511-328.

В других городах желающие  участвовать в  мероприятиях, могут позвонить по следующим номерам:

Ереван - 011-51-41 - 76

Ширакская область - 0312-3-26-10

Тавушская область - 093-11-07-49

Лорийская область - 0322-4-35-33

Арагацотнская область - 0232-3-37-74

Котайкская область - 0223-2-73-01

Гегаркуникская область - 093-63-62-47

Араратская область - 0235-2-34-65

Армавирская область - 0237-2-10-03

Вайоцдзорская область - 0281-2-30-61

Сюникская область - 0285-4-42-77



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