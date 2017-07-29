Европейские индексы снизились - 28-07-17

МОСКВА, 29 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.40% и составил 12162.70 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.07% и составил 5131.39 пункта, британский FTSE снизился на 1.00% и составил 7368.37 пункта, российский MICEX снизился на 1.46% и составил 1916.75 пункта, а RTSI снизился на 1.66% и составил 1013.57 пункта.