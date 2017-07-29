Цены на цветные металлы - 28-07-17

ЛОНДОН, 29 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.59% и составила 1913.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.65% и составила 6315.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.82% и составила 2305.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.59% и составила 10215.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.22% и составила 20675.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.51% и составила 2768.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 56500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.