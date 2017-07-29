Иванка Трамп провела неофициальную встречу с генсеком ООН

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка неофициально встретилась с генеральным секретаре ООН Антониу Гутеррешем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.



Как сообщает агентство со ссылкой на чиновника в Белом доме, Иванка Трамп и Гутерреш обсудили "вопросы, представляющие общий интерес". Из совместный обед прошел после запуска Всемирным банком нового фонда развития женского предпринимательства. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Сама Иванка Трамп не прокомментировала встречу с генсеком ООН после ее окончания. Отмечается, что перед началом беседы она улыбнулась, но также ничего не сказала.