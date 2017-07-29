Авиакомпания Air France приостановила полеты в Венесуэлу с 30 июля по 1 августа включительно, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на поступившее в их доступ коммюнике компании.



"Компания следит за ситуацией в реальном времени и проинформирует своих клиентов обо всех изменениях в программе полетов. Air France напоминает, что безопасность клиентов и экипажа является ее приоритетом", — говорится в коммюнике.

Один из россиян, работающих в Венесуэле, рассказал РИА Новости, как он улетал в минувший четверг рейсом Air France из аэропорта Каракаса Maiquetia имени Симона Боливара. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Я ехал на полицейском мотоцикле (как пассажир). На пути — пять баррикад. На каждой тормозили, но, так как полицейский был из подконтрольного оппозиционерам района Чакао, нас пропускали", — сказал он РИА Новости. По словам собеседника агентства, район его проживания в Каракасе был полностью блокирован для вызова такси или выезда на обычной машине.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, превысило 110 человек.