Премьер-министр Японии призвал сверхдержавы оказать давление на КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за сотрудничество с мировым сообществом, в том числе Китаем и Россией, для того, чтобы повлиять на КНДР, которая в нарушение резолюций СБ ООН проводит все новые и новые испытания баллистических ракет над Японским морем.

"Мы самым жестким образом осуждаем Северную Корею. Намерены тесно взаимодействовать с международным сообществом, включая США, Южную Корею, Китай и Россию для усиления нажима на Северную Корею", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», заявил Абэ журналистам в эфире телеканала NHK.

Северная Корея впервые ночью провела испытание предположительно баллистической ракеты, которая также впервые была выпущена из отдаленной горной провинции Чагандо, сообщили в полночь японские и южнокорейские СМИ.

Японский телеканал NHK привел сведения министерства обороны Японии о том, что ракета достигла максимальной высоты в 3000 километров и ее полет длился около 45 минут. Эксперты полагают, что Пхеньян провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты, упавшей предположительно в японской исключительной экономической зоне недалеко от острова Хоккайдо.