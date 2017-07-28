Верховный суд Пакистана объявил об отстранении от власти премьер-министра страны Наваза Шарифа из-за обвинений в коррупционных преступлениях в адрес членов его семьи.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Би-Би-Си, вердикт был вынесен единогласно пятью судьями. Один из судей в ходе заседания заявил, что Шариф больше не имеет права становиться членом парламента Пакистана.

Ранее имена родственников Шарифа появились в так называемом "Панамском досье" в 2015 году: в СМИ появилась информация о связах детей премьера с офшорными компаниями.

В пятницу суд также отстранил от должности министра финансов Пакистана Мухаммада Исхака Дара, который считался одним из наиболее влиятельных чиновников в правительстве Шарифа.

Кроме того, суд попросил Национальное антикоррупционное бюро Пакистана провести новое расследование коррупционных обвинений против Шарифа.

Перед началом судебного заседания в столице страны Исламабаде были введены усиленные меры безопасности.

Как следует из "Панамского досье", на дочь и двоих сыновей Наваза Шарифа были оформлены офшорные компании, через которые якобы проводились деньги для покупки роскошной недвижимости в Лондоне. Суд рассматривал именно этот эпизод.

Сам Шариф отвергал все обвинения, назвав утечку информации делом рук людей, настроенных против него и его семьи "в политических целях".