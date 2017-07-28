Делегация во главе с министром обороны Армении отбудет в Москву (изменено)
Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном 28 июля отбудет в Москву для участия в официальной торжественной церемонии открытия соревнования «Армейские международные игры 2017». Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении.
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