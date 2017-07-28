Спящего советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна зарубила топором собственная жена

В результате предпринятых необходимых следственных и оперативно-розыскных действий по уголовному делу, расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении, по подозрению в причастности к убийству советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна задержаны его супруга и сын.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, по предварительным данным, 23-го июля 2017 года от жительницы Армавирской области в Полицию поступило сообщение о том, что 22-го июля 2017 года около 22:00-23:00 ее супруг – Манук Симонян – вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Женщина заявила, что ее мужа со двора дома позвал некий мужчина, после чего он вышел из дома, не сообщив о том, куда направляется, и больше не вернулся. 25-го июля около 23:30 в местечке под названием “Ущелье Даларика”, расположенном справа от третьего километра трассы Мясникян-Даларик, на расстоянии 300 метров, было обнаружено связанное тело Манука Симоняна (1965 года рождения).

По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате предпринятых совместно крупномасштабных следственных и оперативно-розыскных действий установлены ряд обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, мотив преступления, круг предполагаемых преступников.

В ходе предварительного следствия добыты данные о том, что женщина периодически подвергалась насилию со стороны мужа.

Утром 22-го июля 2017 года между супругами вновь вспыхнула ссора, после которой муж заснул. Тогда жена ударила топором для рубки дров спящего мужа, который от полученных ранений скончался. Затем женщина позвонила сыну и позвала домой, после чего перевезла и спрятала тело мужа в ущелье, прилегающем к селу Даларик Армавирской области.

На основе добытых достаточных доказательств жена и сын Манука Симоняна задержаны.

Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются меры, направленные на обеспечение полного, объективного и всестороннего расследования.