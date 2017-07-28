Азиатские индексы - 28-07-17

ТОКИО, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.60% и составил 19959.84 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.35% и составил 1621.22 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.11% и составил 3253.24 пункта, а HANG SENG снизился на 0.56% и составил 26979.39 пункта.