Азиатские индексы - 28-07-17
ТОКИО, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.60% и составил 19959.84 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.35% и составил 1621.22 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.11% и составил 3253.24 пункта, а HANG SENG снизился на 0.56% и составил 26979.39 пункта.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 17:10 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-07-17
- 17:10 Азиатские индексы - 28-07-17
- 17:02 Потомки Айвазовского прибыли в Крым на празднование 200 лет с рождения художника
- 16:16 СМИ: полиция и спецслужбы Польши составляют списки противников правительства
- 15:23 Члены вооруженной группировки Норк-Мараша фотографировали дома Овика Абрамяна, Левона Тер-Петросяна, Сейрана Оганяна
- 15:19 Катар призвал ООН помочь в урегулировании кризиса в Персидском заливе
- 15:17 Депутату от прокурдской Демократической партии народов Турции грозит лишение свободы сроком до 23 лет
- 15:14 Армения считается одной из стран, успешно борющихся с трафикингом
- 14:54 ЕС и Меркосур надеются заключить договор о свободной торговле к концу года
- 14:24 Москва делает все возможное для нормализации отношений с США. МИД РФ
- 14:19 Армянские спортсмены завершили свои выступления на Олимпийском фестивале
- 14:17 Мэрия Еревана проконтролирует должное выполнение работ, предусмотренных в рамках общегородского субботника
- 14:17 ФСБ РФ задержала семерых подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге
- 14:15 Внешний долг Азербайджана вырос до 20,4% ВВП
- 14:04 В Индии жертвами наводнения стали около 600 человек с начала года
- 13:49 Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, убившего 19 человек
- 13:10 СМИ: премьер Пакистана подал в отставку после решения суда об его отстранении
- 13:08 Армянские спортсмены завершили свои выступления на Играх Франкофонии
- 12:56 СМИ: премьер-министр Пакистана отстранен от власти из-за коррупции
- 12:27 В Индии жертвами наводнения стали около 600 человек с начала года
- 12:24 С 29 июля по 1-го августа на территории Армении ожидается высокий тепловой фон
- 12:20 В президентскую гонку в Киргизии вступили более 40 кандидатов
- 12:05 Полиция Армении сообщает новые подробности по делу об убийстве советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна
- 11:59 В правительстве Армении обсудили ход реализации программы развития исторического центра Кумайри
- 11:58 Трамп разочарован результатами голосования в Сенате по отмене Obamacare
- 11:54 Меджлис Турции принял пакет законопроектов, запрещающих употребление термина «геноцид»
- 11:46 Почти 50 пострадавших в результате аварии поезда в Барселоне
- 11:43 «Манчестер Юнайтед» вернулся в Англию
- 11:35 Пострадавших при взрыве «ЗИЛ-130» на противотанковой мине в Мартунинском районе Арцаха нет
- 11:22 Фото «Арменпресс», снятые его объективом, приносили Армении победы: Герберту Багдасаряну исполнилось бы 80 лет
- 11:11 По делу об убийстве советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна задержаны два человека
- 11:03 Оппозиция Венесуэлы заявила об участии 90% жителей страны в двухдневной забастовке
- 11:01 Турецкие ВВС нанесли удар на севере Ирака
- 10:52 Посол Армении в Латвии встретился с руководителем латвийской делегации в ОБСЕ
- 10:38 Госдеп предписал семьям американских дипломатов покинуть Венесуэлу
16:18, 22.07.2017
Просмотрели 7614 раз Владимир Путин публично назвал президента Азербайджана «проблемой»
15:28, 22.07.2017
Просмотрели 2946 раз Обстрел со стороны Азербайджана нанес селу Чинари огромный материальный ущерб
15:54, 22.07.2017
Просмотрели 2469 раз Вопрос поставок Россией вооружения в Азербайджан обсуждается на встречах с российскими коллегами – Ашотян
12:03, 22.07.2017
Просмотрели 2256 раз Путин и Алиев обсудили ситуацию на Южном Кавказе
16:04, 21.07.2017
Просмотрели 2215 раз Президент Армении Серж Саргсян встретился со стипендиатами фонда «Луйс»