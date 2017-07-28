СМИ: полиция и спецслужбы Польши составляют списки противников правительства

Полиция и Агентство внутренней безопасности Польши (АВБ) составляют списки противников правительства правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС). Об этом сообщила в пятницу Gazeta Wyborcza. Речь, прежде всего, идет о лицах, участвующих в антиправительственных демонстрациях и других акциях протеста.

"В данный реестр вносится фотография, личные данные, а также номер автомобиля", - пишет издание. Благодаря таким спискам полицейские могут свободно получать данные о главных участниках протестов, не запрашивая на это специального разрешения суда, утверждает Gazeta Wyborcza. Система сможет работать и в режиме "распознавания лиц". В последние недели в Польше проходят массовые акции протеста против планов правительства ЗиС провести судебную реформу, которая, по мнению оппозиции, уничтожит независимость судебной системы и подчинит ее ЗиС. В демонстрациях в Варшаве, Кракове, Гданьске и других крупных городах страны участвуют десятки тысяч людей.

"Польша превращается в полицейское государство, раз сотрудники тайных служб следят за демонстрантами и оппозиционерами", - прокомментировал ситуацию заместитель главного редактора Gazeta Wyborcza Ярослав Курский.

Фото: EPA