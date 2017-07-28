Члены вооруженной группировки Норк-Мараша фотографировали дома Овика Абрамяна, Левона Тер-Петросяна, Сейрана Оганяна

Под председательством судьи суда первой инстанции Кентрона и Норк-Мараша Армена Бекташяна продолжается судебное заседание по делу о вооруженной группировке Норк-Мараша. Как передает «Арменпресс», прокурор представил обвинительное заключение в адрес Артура Варданяна и членов его группы, согласно которому они фотографировали или делали видеосъемку домов Овика Абрамяна, Левона Тер-Петросяна, Сейрана Оганяна, а также таких объектов общественного значения как президентская резиденция, площадь Франции, мосты Победы и Киевян и пр.

Артура Варданяна обвиняют в том, что в 2015 году в апреле он создал и руководил ею преступую группировку из граждан Армении, которая незаконно приобретала и хранила оружие с целью захвата власти в Армении с применением силы. Это им не удалось, так как указанная группировка была разоблачена и задержана в ноябре 2015 года.