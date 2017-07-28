Катар призвал ООН помочь в урегулировании кризиса в Персидском заливе
15:19, 28 Июль, 2017
Глава МИД Катара Мохаммад бен Абдуррахман Аль Тани призвал ООН помочь урегулировать кризис в Персидском заливе.
Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Аль-Джазира.
По мнению министра, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет демонстрируют упрямство и не предпринимают шагов к урегулированию кризиса.
“Совет безопасности, Генеральная ассамблея и все механизмы ООН должны сыграть роль в разрешении конфликта", - заявил министр.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.