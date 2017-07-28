Депутату от прокурдской Демократической партии народов Турции грозит лишение свободы сроком до 23 лет

Прокуратура Диарбекира составила обвинительное заключение в адрес депутата от прокурдской Демократической партии народов Турции Эртугрула Кюркю, требуя для него лишения свободы сроком до 23 лет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Депутата от прокурдской Демократической партии народов Турции Эртугрула Кюркю обвиняют в «участии в вооруженной террористичской группировке», «пропаганде терроризма», «возбуждении национальной ненависти и вражды и издевательствах».

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP), а также 10 депутатов от нее. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.