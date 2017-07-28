ЕС и Меркосур надеются заключить договор о свободной торговле к концу года

Евросоюз и страны Южноамериканского общего рынка (Меркосур) надеются завершить переговоры по соглашению о свободной торговле к концу года, заявил газете Wirtschaftswocheруководитель переговоров со стороны Бразилии Роналду Коста Филью. По данным издания, страны Латинской Америки обеспокоены тем фактом, что ЕС хочет сделать новое предложение по решающему пункту доступа к рынку только в октябре. "Еврокомиссия сказала нам, что им нужно дождаться парламентских выборов в Германии, чтобы представить новое предложение. Мы обеспокоены, что тогда у нас выйдет время", — добавил он.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что переговоры по соглашению о свободной торговле между странами Меркосур и ЕС особо важны на фоне роста протекционистских позиций, подобных тем, которые отстаивает американская администрация. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости она выразила надежду, что политические переговоры о соглашении будут в целом завершены к концу года, после чего начнется согласование технических вопросов.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу (присоединилась в 2013 году). Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

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