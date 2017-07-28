Москва делает все возможное для нормализации отношений с США. МИД РФ

Москва, несмотря на принятие нового закона о санкциях против РФ в США, делает все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения с Вашингтоном. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» передавая сообщение МИД РФ.

"Хорошо известно, что Российская Федерация делала и делает все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения, развивать связи и сотрудничество с США. Эффективно решать мировые проблемы можно только совместно. Уверены, что большинство людей на планете разделяют такой подход", - говорится в сообщении.

Ранее Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. За принятие законопроекта было подано 98 голосов.