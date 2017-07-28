Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июль

Армянские спортсмены завершили свои выступления на Олимпийском фестивале


Армянские спортсмены завершили свои выступления на Олимпийском фестивале, проходящем в Венгрии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

В последний день соревнований теннисисту Артуру Согояну не удалось победить в ¼ финала польского спортсмена.

Пловец Артур Барсегян занял 9-е место.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации