Мэрия Еревана проконтролирует должное выполнение работ, предусмотренных в рамках общегородского субботника

В ходе расширенного рабочего совещания, которое провел первый заместитель мэра Еревана Камо Ареян, были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением общегородского субботника 29-го июля. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В совещании приняли участие руководители административных районов, ответственные лица соответствующих подразделений аппаратов мэрии Еревана и административных районов.Камо Ареян поручил участникам совещания строго контролировать должное выполнение работ, предусмотренных в рамках общегородского субботника. Было также отмечено, что в рамках субботника техническую поддержку обеспечат также строительные компании и структуры жизнеобеспечения, в том числе в вопросе перевозки скопившегося мусора на мусорные свалки. Принимая во внимание, что общественные организации, государственные и частные компании также выразили желание принять участие в субботнике, было поручено обеспечить всех участников субботника необходимым инвентарем.