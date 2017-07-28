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ФСБ РФ задержала семерых подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге


ФСБ РФ задержала семерых выходцев из Центральной Азии за подготовку терактов в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

"Двадцать восьмого июля задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из центральноазиатского региона, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт Петербурге”, - говотится в сообщении Федеральной службы безопасности.





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