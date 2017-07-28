Внешний долг Азербайджана вырос до 20,4% ВВП

По положению на 1-е июля 2017 года Азербайджан заключил с различными финансовыми, банковскими и кредитными организациями кредитные соглашения на общую сумму в 11,2 млрд долларов, что, по сравнению с январем 2017-го года, больше на 285,4 млн долларов, или на 2,6%.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство azadliq.info.

По свдениям кредиторов, за 6 месяцев текущего года внешний долг Азербайджана вырос на 193,5 млн долларов, или на 2,8%, достигнув 7,1 млрд долларов.

57,9% от внешнего долга Азербайджана – обязательства сроком на 10 лет, 12,38% - обязательства сроком на 20 лет, 4,1% - обязательства сроком свыше 20 лет.

По положению на 1-е января 2017-го года, внешний долг Азербайджана составил 20,4% ВВП.