Армянские спортсмены завершили свои выступления на Играх Франкофонии

Завершились 8-е Игры Франкофонии, в которых принимали участие и армянские спортсмены.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

Дзюдоист Григор Саакян завоевал бронзовую медаль. Велосипедист Эддгар Степанян на шоссейных гонках занял 8-е место.

Армянские спортсмены завоевали на Играх Франкофонии одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали, 6 из них – в вольной борьбе.