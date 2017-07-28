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Армянские спортсмены завершили свои выступления на Играх Франкофонии


Завершились  8-е Игры Франкофонии, в которых принимали участие и  армянские спортсмены.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

Дзюдоист Григор Саакян завоевал бронзовую медаль. Велосипедист Эддгар Степанян на шоссейных гонках занял 8-е место.

Армянские спортсмены завоевали на Играх Франкофонии одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали, 6 из них – в вольной борьбе.

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