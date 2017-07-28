СМИ: премьер Пакистана подал в отставку после решения суда об его отстранении

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал в отставку после того, как в пятницу Верховный суд отстранил его от должности в связи с подозрением в коррупции. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс Шариф отметил, что имеет "серьезные претензии" к решению судей и будет использовать "все возможности, предусмотренные конституцией и правовыми нормами страны", чтобы оспорить решение.

Фото: EPA