СМИ: премьер-министр Пакистана отстранен от власти из-за коррупции

Верховный суд Пакистана в пятницу постановил отстранить от должности премьер-министра страны Наваза Шарифа по результатам расследования подозрений в коррупции в отношении главы правительства и его семьи, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Суд инициировал расследование в связи с публикацией в апреле 2016 года документов одной из панамских юридических фирм. Из них следовало, что два сына Наваза Шарифа и его дочь тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах.

Решение об отстранении главы правительства было принято единогласно. Суд постановил начать уголовное преследование в отношении бывшего премьер-министра и его семьи.

В апреле комиссия из пяти судей Верховного суда постановила создать объединенную следственную комиссию для расследования этого дела. На прошлой неделе комиссия рассмотрела десятитомный доклад и преступила к вынесению окончательного вердикта.

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