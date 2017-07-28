В Индии жертвами наводнения стали около 600 человек с начала года

Около 600 человек стали жертвами наводнений за текущий год в Индии, сообщил госминистр внутренних дел Кирен Риджиджу.



Ранее было известно о порядка 230 человек, погибших в результате наводнений, вызванных муссонным дождями за последние недели. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Согласно информации об уроне, нанесенном штатам, 600 человек погибли, 226 тысяч человек живут в лагерях, 63 тысячи домов были разрушены и около 280 тысяч гектаров посевных площадей пострадали в результате сильных дождей, наводнений и оползней по всей стране", — цитирует выступление Риджиджу в парламенте издание New Indian Express.

Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, Метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне. Вторым по смертности природным явлением стали наводнения, вызванные дождями, — около 475 погибших. Еще около 415 человек погибли от ударов молний в предмуссонный и муссонный сезоны.