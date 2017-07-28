С 29 июля по 1-го августа на территории Армении ожидается высокий тепловой фон. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, в Араратской долине, Ереване, долинах Сюника днем ожидается 38-39 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 4-6 градусов.



Индекс ультрафиолетовых лучей ожидается 6. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00.

В указанный период ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 28-29 температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса. 30-31-го августа температура воздуха понизится на 1-2 градуса, в восточных областяг – на 2-3 градуса.