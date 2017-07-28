С 29 июля по 1-го августа на территории Армении ожидается высокий тепловой фон
12:24, 28 Июль, 2017
С 29 июля по 1-го августа на территории Армении ожидается высокий тепловой фон. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, в Араратской долине, Ереване, долинах Сюника днем ожидается 38-39 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 4-6 градусов.
Индекс ультрафиолетовых лучей ожидается 6. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00.