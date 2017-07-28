Полиция Армении сообщает новые подробности по делу об убийстве советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в заявлении сказано:

«В результате предпринятых сотрудниками полиции мероприятий 25-го июля около 23:30 в местечке под названием “Ущелье Даларика”, расположенном справа от третьего километра трассы Мясникян-Даларик, на расстоянии 300 метров, было обнаружено обвязанное тело Манука Симоняна(1965 года рождения).

Благодаря совместным оперативным действиям уголовной полиции, ГУБОП и УБОП Армавирской области, выяснилось, что 22-го июля в доме Манука Симоняна Р.М., 1970 г.р., нанесла ему множественные удары топором по голове и убила, затем завернула в простыню, связала, и с помощью Н.С., 1994 г.р., в ночь нз 23-е июля, в районе 4.00 вывезла тело на а/м марки «Мерседес Бенц», принадлежащем покойному, в указанное место, где оставили его и удалились. Назначены экспертизы. Р.М. и Н.С. задержаны. Расследование продолжается».

Некоторые СМИ сообщают, что в убийстве Симоняна подозревают его жену и сына, они задержаны. Согласно предварительным данным, причиной убийства стали непримиримые отношения в семье.