Полиция Армении сообщает новые подробности по делу об убийстве советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна
Полиция Армении сообщает новые подробности по делу об убийстве советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в заявлении сказано:
«В результате предпринятых сотрудниками полиции мероприятий 25-го июля около 23:30 в местечке под названием “Ущелье Даларика”, расположенном справа от третьего километра трассы Мясникян-Даларик, на расстоянии 300 метров, было обнаружено обвязанное тело Манука Симоняна(1965 года рождения).
Благодаря совместным оперативным действиям уголовной полиции, ГУБОП и УБОП Армавирской области, выяснилось, что 22-го июля в доме Манука Симоняна Р.М., 1970 г.р., нанесла ему множественные удары топором по голове и убила, затем завернула в простыню, связала, и с помощью Н.С., 1994 г.р., в ночь нз 23-е июля, в районе 4.00 вывезла тело на а/м марки «Мерседес Бенц», принадлежащем покойному, в указанное место, где оставили его и удалились. Назначены экспертизы. Р.М. и Н.С. задержаны. Расследование продолжается».Некоторые СМИ сообщают, что в убийстве Симоняна подозревают его жену и сына, они задержаны. Согласно предварительным данным, причиной убийства стали непримиримые отношения в семье.